Рада виділила 800 млн гривень на кисневі станції для COVID-лікарень

Верховна рада України збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень ще на 800 млн гривень. Відповідний законопроект № 5460 підтримали 336 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Таким чином, нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021, якими передбачено створення бюджетної програм "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я" та "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій".

Згідно із законом, 650 млн гривень піде на закупівлю обладнання і 150 млн гривень - на проектування і монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.