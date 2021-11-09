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Рада может выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон: кто ее получит

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 13:10
Рада может выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон: кто ее получит Фото: пострадавший от "красной" зоны бизнес получит помощь (Pier Marco Tacca/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной раде законопроект, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон адаптивного карантина. Речь идет о помощи бизнесу и наемным работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта на сайте Рады.

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Также сообщается, что средства будут выделены ща счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить меры поддержки бизнеса во время карантина. Помощь должна предусматривать льготы на аренду, кредитование и оплату коммунальных услуг.

Напомним, весной закрытый на карантин бизнес и наемные работники получали по 8 000 гривен помощи.

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