Рада может выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон: кто ее получит

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной раде законопроект, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон адаптивного карантина. Речь идет о помощи бизнесу и наемным работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта на сайте Рады.

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Также сообщается, что средства будут выделены ща счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.