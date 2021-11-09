Рада може виділити 3 млрд гривень допомоги для "червоних" зон: хто її отримає
Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній раді законопроект, яким пропонується виділити 3 млрд гривень допомоги для "червоних" зон адаптивного карантину. Йдеться про допомогу бізнесу та найманим працівникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту на сайті Ради.
У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.
Також повідомляється, що кошти будуть виділені ща рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати заходи підтримки бізнесу під час карантину. Допомога повмає передбачати пільги на оренду, кредитування та оплату комунальних послуг.
Нагадаємо, навесні закритий на карантин бізнес і наймані працівники отримували по 8 000 гривень допомоги.