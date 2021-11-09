Рада може виділити 3 млрд гривень допомоги для "червоних" зон: хто її отримає

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній раді законопроект, яким пропонується виділити 3 млрд гривень допомоги для "червоних" зон адаптивного карантину. Йдеться про допомогу бізнесу та найманим працівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту на сайті Ради.

У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

Також повідомляється, що кошти будуть виділені ща рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.