UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада может выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон: кто ее получит

Автор: Сергей Новиков

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной раде законопроект, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон адаптивного карантина. Речь идет о помощи бизнесу и наемным работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта на сайте Рады.

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Также сообщается, что средства будут выделены ща счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить меры поддержки бизнеса во время карантина. Помощь должна предусматривать льготы на аренду, кредитование и оплату коммунальных услуг.

Напомним, весной закрытый на карантин бизнес и наемные работники получали по 8 000 гривен помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаКрасная зона карантина