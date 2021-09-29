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Радуцкий: через неделю-две в трех областях могут ужесточить карантин

Автор: Юлия Бойко

В течение двух недель карантин могут ужесточить в трех регионах на западе Украины. Речь идет о Волынской, Львовской и Ровенской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

"В регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество больных "ковидом" и уровень госпитализации. Есть вероятность, что через неделю-две в Волынской, Львовской, Ровенской областях усилят карантин", - отметил он.

По его словам, на встрече с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким тот заявил, что польские пограничники регулярно находят у украинцев поддельные справки о вакцинации. И на сегодня в Польше нет технических средств для проверки подлинности сертификатов вакцинации в приложении "Дия".

Напомним, ранее ученые назвали регионы Украины с самой угрожающей СOVID-ситуацией.

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Михаил РадуцкийКарантинКоронавирус