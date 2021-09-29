RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Радуцький: за тиждень-два в трьох областях можуть посилити карантин

Автор: Юлія Бойко

Протягом двох тижнів карантин можуть посилити у трьох регіонах на заході України. Йдеться про Волинську, Львівську та Рівненську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

"У регіонах України, що межують з Польщею, зростає кількість хворих на "ковід" і рівень госпіталізації. Є ймовірність, що за тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях посилять карантин", - зазначив він.

За його словами, на зустрічі з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким той заявив, що польські прикордонники регулярно знаходять у українців підроблені довідки про вакцинацію. І на сьогодні в Польщі немає технічних засобів для перевірки автентичності сертифікатів вакцинації в додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше вчені назвали регіони України з найбільш загрозливою СOVID-ситуацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло РадуцькийКарантинКоронавірус