Радуцкий рассказал о COVID-лекарствах, их стоимости и когда они появятся в Украине

"Только новейшие лекарства от коронавируса будут появляться в мире, их доставят в Украину", - заявил Радуцкий.

По его словам, в Украине сейчас нарабатывается вариант фармацевтического страхования, которое позволит получать лечение.

"Страхование будет покрывать около 25-30 тысяч гривен в год на те лекарства, которые не связаны с пребыванием в больнице", - отметил политик.