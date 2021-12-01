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Радуцький розповів про COVID-ліки, їхню вартість і коли вони з'являться в Україні

Автор: Іванна Шовкун

В Україну нові ліки від коронавірусу доставлятимуться в міру того, як вони з'являться у світі. А лікування препаратами у стаціонарі буде безкоштовне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький в інтерв'ю на телеканалі ICTV.

"Лише новітні ліки від коронавірусу будуть з'являтися у світі, їх доставлять в Україну", - заявив Радуцький.

За його словами, в Україні наразі напрацьовується варіант фармацевтичного страхування, яке дозволить отримувати лікування.

"Страхування буде покривати близько 25-30 тисяч гривень на рік на ті ліки, які не пов'язані із перебуванням у лікарні", - зазначив політик.

Нагадаємо, лікарі розповіли, що окрім носіння масок і постійного миття рук, є інші способи захисту від небезпечного вірусу.

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Коронавірус