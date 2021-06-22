Радуцкий: в Украине сейчас нет возможности самостоятельно выявлять "дельта" -штам COVID

Нардеп подчеркнул, что ВОЗ зафиксировала случаи заражения "индийским" штаммом уже в 92 странах мира. Несмотря на вакцинацию большинства населения ухудшается эпидемиологическая ситуация в Великобритании.

"По подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса - это именно "индийский" штамм. Вспышка болезни приостановила планы по снятию карантина в королевстве. В соседней России в среднем за сутки умирает более 500 человек - большинство смертей вызывает именно "Дельта", - написал депутат.

Глава комитета отметил, что есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины.

"В Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта", - отметил нардеп.