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Радуцький: в Україні зараз немає можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID

Автор: Юлія Струк

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що в Україні зараз немає технічної можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID. Є ризик, що він може прийти в Україну.

Про це парламентар написав у своєму Telegram.

Нардеп підкреслив, що ВООЗ зафіксувала випадки зараження "індійським" штамом вже у 92 країнах світу. Попри вакцинацію більшості населення погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії.

"За підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу - це саме "індійський" штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантинних обмежень у королівстві. В сусідній Росії в середньому за добу помирає понад 500 людей - більшість смертей спричиняє саме "Дельта", - написав депутат.

Глава комітету наголосив, що є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.

"В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам "Дельта", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 23 червня може відбутися засідання Ради національної безпеки та оборони. Одне з питань порядку денного - загроза появи "індійського" штаму коронавірусу в Україні.

Як писало РБК-Україна, у прогнозі вчених Національної академії наук України вказано, що у нашій державі можливий спалах коронавірусу "Дельта". Українські дослідники назвали причини - низький рівень вакцинації населення та велика міграція з Російської Федерації.

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Михайло РадуцькийКоронавірус