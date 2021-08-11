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Размер доли заражений "Дельта"-штамом в Украине пока неизвестен, - ученые

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Среда 11 августа 2021 08:55
Размер доли заражений "Дельта"-штамом в Украине пока неизвестен, - ученые Фото: в Украине сейчас неизвестна доля заражений штаммом "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет около 90% от новых случаев. Хотя величина этой доли для Украины на данный момент неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз развития эпидемии, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Ученые отмечают, что несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывчатых темпов роста заболеваемости остаются существенными.

"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среднее количество суточных выявлений коронавируса в Украине начнет расти в ближайшие недели.

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