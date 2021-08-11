Размер доли заражений "Дельта"-штамом в Украине пока неизвестен, - ученые

Фото: в Украине сейчас неизвестна доля заражений штаммом "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет около 90% от новых случаев. Хотя величина этой доли для Украины на данный момент неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз развития эпидемии, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Ученые отмечают, что несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывчатых темпов роста заболеваемости остаются существенными. "Количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - говорится в сообщении.