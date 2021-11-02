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Развернутый в Херсонской области мобильный госпиталь уже заполнен наполовину

Автор: Дмитрий Левицкий

Развернутый на территории больницы Каховки (Херсонская область) мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 уже заполнен наполовину. За несколько дней работы в госпитале разместили более полусотни больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В общем, развернутый мобильный госпиталь может принять 120 пациентов с коронавирусом.

"Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них в кислородной поддержке нуждаются 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы от COVID-19", - рассказали в Минздраве.

Учитывая это, министерство призвало украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, мобильный госпиталь на территории Херсонской области развернули 29 октября. Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, включая палаты для пациентов и блок интенсивной терапии

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КоронавирусХерсонская областьМинистерство здравоохранения Украины