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Розгорнутий у Херсонській області мобільний госпіталь вже заповнений наполовину

Автор: Дмитро Левицький

Розгорнутий на території лікарні Каховки (Херсонська область) мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19 вже заповнений наполовину. За кілька днів роботи в госпіталі розмістили понад півсотні хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Загалом, розгорнутий мобільний госпіталь може прийняти 120 пацієнтів з коронавірусом.

"Наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневої підтримки потребують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими від COVID-19", - розповіли в МОЗ.

З огляду на це, міністерство закликало українців вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, мобільний госпіталь на території Херсонської області розгорнули 29 жовтня. Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії

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КоронавірусХерсонская областьМінстерство охорони здоров'я України