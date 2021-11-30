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Regeneron заявила, что ее препарат менее эффективный против "Омикрона"

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 30 ноября, американской компании Regeneron Pharmaceuticals заявила, что ее препарат REGN-COV2 для лечения коронавирусного заболевания менее эффективный против нового штамма "Омикрон". Производитель лекарств сказал, что продолжаются дальнейшие исследования для подтверждения информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анализ Regeneron показывает, что отдельные мутации, присутствующие в штамме "Омикрон", указывают на то, что может быть снижена активность "коктейля антител" препарата REGN-COV2.

В компании отмечают, что аналогичные с REGN-COV2 препараты также менее эффективны против нового варианта коронавируса. В частности, это препараты Eli Lilly and Co и Vir Biotechnology Inc.

Напомним, главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма "Омикрон".

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