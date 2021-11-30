Regeneron заявила, що її препарат менш ефективний проти "Омікрону"

У вівторок, 30 листопада, американської компанії Regeneron Pharmaceuticals заявила, що її препарат REGN-COV2 для лікування коронавірусного захворювання менш ефективний проти нового штаму "Омікрон". Виробник ліків сказав, що продовжуються подальші дослідження для підтвердження інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Аналіз Regeneron показує, що окремі мутації, присутні в штамі "Омікрон", вказують на те, що може бути знижена активність "коктейлю антитіл" препарату REGN-COV2.

У компанії зазначають, що аналогічні з REGN-COV2 препарати також менш ефективні проти нового варіанту коронавірусу. Зокрема, це препарати Eli Lilly and Co та Vir Biotechnology Inc.