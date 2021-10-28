Когда регион может выйти из "красной" зоны: Минздрав назвал условие

Регион может выйти из "красной" зоны карантина по коронавирусу в случае снижения показателей заболеваемости. Решение об этом принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства здравоохранения Украины.

"Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС - ред.) в случае достижения регионом показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню", - говорится в релизе ведомства.

"Красная" зона адаптивного карантина вводится в регионе при следующих показателях:

рост более 50% количества госпитализированных, которые заболели коронавирусом, или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней;

количество госпитализированных пациентов с COVID за последние 7 дней превышает 60 случаев на 100 тысяч;

коэффициент выявления случая заражения коронавирусом превышает 20%.

При снижении этих показателей комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выводе региона из "красной" зоны.