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Коли регіон може вийти з "червоної" зони: МОЗ назвало умову

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 17:41
Коли регіон може вийти з "червоної" зони: МОЗ назвало умову Фото: у МОЗ назвали умову для виключення регіону з "червоної" зони карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Регіон може вийти з "червоної" зони карантину по коронавірусу в разі зниження показників захворюваності. Рішення про це приймає Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міністерства охорони здоров'я України.

"Рішення про скасування червоного рівня приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС - ред.) у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, що відповідають зазначеному рівню", - йдеться в релізі відомства.

"Червона" зона адаптивного карантину вводиться в регіоні за наступних показників:

  • зростання понад 50% кількості госпіталізованих, які захворіли на коронавірус, або 65% заповнених ліжок з киснем протягом 7 днів;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID за останні 7 днів перевищує 60 випадків на 100 тисяч;
  • коефіцієнт виявлення випадку зараження коронавірусом перевищує 20%.

При зниженні цих показників комісія з питань ТЕБ та НС може ухвалити рішення про виведення регіону з "червоної" зони.

Нагадаємо, з 1 листопада Київ переходить у "червону" зону.

Відзначимо, на сьогодні у "червону" зону карантину входять вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська.

У "жовтій" зоні залишається три регіони - Кіровоградська, Закарпатська та Вінницька. Решта поки відносяться до помаранчевого рівня епідбезпеки.

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