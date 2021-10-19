Регионы локдауна. Все правила жизни в "красной" зоне карантина

В "красной" зоне карантина в Украине с максимальными ограничениями находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. С 21 октября ограничений станет еще больше и не только в этих пяти регионах.
Подробнее о ситуации с карантином в Украине - в материале РБК-Украина.
Херсонская область перешла в зону с ограничениями, подобными на прошлогодний локдаун, с 15 октября. После этого, в частности в Херсоне начали сообщать о транспортном коллапсе - маршрутки отказываются выходить на рейсы из-за проверок и штрафов. Как следствие, люди выстраиваются в огромные очереди и часами ждут автобус.
Еще четыре области - Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская - "присоединились" к "красной" зоне вчера. После введения ограничений в Одессе, Запорожье и Днепре местные жители также начали выстраиваться в очереди. Но, в отличие от Херсона, не на маршрутку, а за вакциной.
Что закрыто
В "красной" зоне карантин запрещается:
Что работает
Несмотря на максимальные ограничения в "красной" зоне продолжают работать:
Для того, чтобы иметь возможность не соблюдать ограничения "красной" зоны небходима вакцинация. Так, например, для работы кафе или кинотеатра необходимо, чтобы 100% сотрудников и посетителей были вакцинированы двумя дозами. Подтверждает полный курс вакцинации "зеленый" COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія".
Еще одним вариантом может быть негативный ПЦР-тест, но действует он лишь 72 часа.
С 21 октября рейды полиции будут проверять соблюдение карантина по всей Украине. В частности, правоохранители будут проверять COVID-документы, а также соблюдение масочного режима и дистанции.
Рейдовые проверки будут в транспорте, а также в местах массового скопления людей. Кроме того, в ноябре в Украине в двух городах (Киеве и Днепре или Харькове) планируют запустить "пилот" - подключить к выявлению нарушителей карантина камеры.
Уже с четверга вступят в силу новые правила для межобластных поездов, самолетов и автобусов. Транспортом можно будет воспользоваться только при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген.
В частности, в УЗ сообщали, что документы будут проверять при посадке и если COVID-безопасность не будет доказана - пассажиру могут отказать в поездке. Кроме того, на вокзалах планируют разместить лаборатории - это позволит пассажирам сделать тест на месте.