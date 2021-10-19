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Регіони локдауна. Всі правила життя в "червоній" зоні карантину

Автор: Ирина Гамерская

У "червоній" зоні карантину в Україні з максимальними обмеженнями знаходяться Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. З 21 жовтня обмежень стане ще більше і не тільки в цих п'яти регіонах.

Детальніше про ситуацію з карантином в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація в областях "червоної" зони

Херсонська область перейшла в зону з обмеженнями, подібними на торішній локдаун, з 15 жовтня. Після цього, зокрема в Херсоні почали повідомляти про транспортний колапс - маршрутки відмовляються виходити на рейси через перевірки і штрафи. Як наслідок, люди шикуються у величезні черги і годинами чекають автобус.

Ще чотири області - Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська - "приєдналися" до "червоної" зони вчора. Після введення обмежень в Одесі, Запоріжжі та Дніпрі місцеві жителі також почали шикуватися в черги. Але, на відміну від Херсона, не на маршрутку, а за вакциною.

"Червона" зона

Що закрито

У" червоній " зоні карантин забороняється:

  • робота кафе і ресторанів,
  • ТРЦ і ринків,
  • кінотеатрів і театрів,
  • басейнів і фітнес-центрів,
  • закладів освіти.

Що працює

Незважаючи на максимальні обмеження в "червоній" зоні продовжують працювати:

  • продуктові магазини,
  • АЗС,
  • банки,
  • пошта,
  • аптеки,
  • ветклініки.

Як законно уникнути обмежень

Для того, щоб мати можливість не дотримуватися обмеження "червоної" зони небхідна вакцинація. Так, наприклад, для роботи кафе або кінотеатру необхідно, щоб 100% співробітників і відвідувачів були вакциновані двома дозами. Підтверджує повний курс вакцинації "зелений" covid-сертифікат, який можна згенерувати в додатку "Дія".

Ще одним варіантом може бути негативний ПЛР-тест, але діє він лише 72 години.

Рейди і перевірки почнуться по всій Україні

З 21 жовтня рейди поліції перевірятимуть дотримання карантину по всій Україні. Зокрема, правоохоронці перевірятимуть COVID-документи, а також дотримання масочного режиму та дистанції.

Рейдові перевірки будуть у транспорті, а також у місцях масового скупчення людей. Крім того, в листопаді в Україні в двох містах (Києві та Дніпрі або Харкові) планують запустити "пілот" - підключити до виявлення порушників карантину камери.

З 21 жовтня транспорт не для всіх

Вже з четверга набудуть чинності нові правила для міжобласних поїздів, літаків і автобусів. Транспортом можна буде скористатися тільки при наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, або тесту на антиген.

Зокрема, в УЗ повідомляли, що документи перевірятимуть при посадці і якщо COVID-безпека не буде доведена - пасажиру можуть відмовити в поїздці. Крім того, на вокзалах планують розмістити лабораторії - це дозволить пасажирам зробити тест на місці.

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