Регіони локдауна. Всі правила життя в "червоній" зоні карантину

У "червоній" зоні карантину в Україні з максимальними обмеженнями знаходяться Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. З 21 жовтня обмежень стане ще більше і не тільки в цих п'яти регіонах.
Детальніше про ситуацію з карантином в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Херсонська область перейшла в зону з обмеженнями, подібними на торішній локдаун, з 15 жовтня. Після цього, зокрема в Херсоні почали повідомляти про транспортний колапс - маршрутки відмовляються виходити на рейси через перевірки і штрафи. Як наслідок, люди шикуються у величезні черги і годинами чекають автобус.
Ще чотири області - Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська - "приєдналися" до "червоної" зони вчора. Після введення обмежень в Одесі, Запоріжжі та Дніпрі місцеві жителі також почали шикуватися в черги. Але, на відміну від Херсона, не на маршрутку, а за вакциною.
Що закрито
У" червоній " зоні карантин забороняється:
Що працює
Незважаючи на максимальні обмеження в "червоній" зоні продовжують працювати:
Для того, щоб мати можливість не дотримуватися обмеження "червоної" зони небхідна вакцинація. Так, наприклад, для роботи кафе або кінотеатру необхідно, щоб 100% співробітників і відвідувачів були вакциновані двома дозами. Підтверджує повний курс вакцинації "зелений" covid-сертифікат, який можна згенерувати в додатку "Дія".
Ще одним варіантом може бути негативний ПЛР-тест, але діє він лише 72 години.
З 21 жовтня рейди поліції перевірятимуть дотримання карантину по всій Україні. Зокрема, правоохоронці перевірятимуть COVID-документи, а також дотримання масочного режиму та дистанції.
Рейдові перевірки будуть у транспорті, а також у місцях масового скупчення людей. Крім того, в листопаді в Україні в двох містах (Києві та Дніпрі або Харкові) планують запустити "пілот" - підключити до виявлення порушників карантину камери.
Вже з четверга набудуть чинності нові правила для міжобласних поїздів, літаків і автобусів. Транспортом можна буде скористатися тільки при наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, або тесту на антиген.
Зокрема, в УЗ повідомляли, що документи перевірятимуть при посадці і якщо COVID-безпека не буде доведена - пасажиру можуть відмовити в поїздці. Крім того, на вокзалах планують розмістити лабораторії - це дозволить пасажирам зробити тест на місці.