Регулятор ЕС поддерживает бустерную дозу COVID-вакцины Johnson & Johnson для взрослых

Регулирующий орган Европейского Союза рекомендовал бустерную вакцину Johnson & Johnson для взрослых. Она может быть введена не менее чем через два месяца после первой дозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подчеркивает, что бустерная доза вакцины J&J также может быть введена после двух доз препарата Pfizer-BioNTech или Moderna.
Отмечают, что бустерная доза J&J подходит для людей старше 18 лет.
Напомним, американские ученые определили, что вакцины Johnson & Johnson Moderna (Pfizer, Moderna и Johnson) имеют более низкую эффективность в борьбе со штаммом "Омикрон". Но бустерная доза этих препаратов значительно усиливает их действие.