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Регулятор ЕС поддерживает бустерную дозу COVID-вакцины Johnson & Johnson для взрослых

Автор: Иванна Шовкун

Регулирующий орган Европейского Союза рекомендовал бустерную вакцину Johnson & Johnson для взрослых. Она может быть введена не менее чем через два месяца после первой дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подчеркивает, что бустерная доза вакцины J&J также может быть введена после двух доз препарата Pfizer-BioNTech или Moderna.

Отмечают, что бустерная доза J&J подходит для людей старше 18 лет.

Напомним, американские ученые определили, что вакцины Johnson & Johnson Moderna (Pfizer, Moderna и Johnson) имеют более низкую эффективность в борьбе со штаммом "Омикрон". Но бустерная доза этих препаратов значительно усиливает их действие.

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