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Регулятор ЄС підтримує бустерну дозу COVID-вакцини Johnson & Johnson для дорослих

Автор: Іванна Шовкун

Регулюючий орган Європейського Союзу рекомендував бустерну вакцину Johnson & Johnson для дорослих. Вона може бути введена не менше ніж через два місяці після першої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) наголошує, що бустерна доза вакцини J&J також може бути введена після двох доз препарату Pfizer-BioNTech або Moderna.

Зазначають, що бустерна доза J&J підходить для людей старше 18 років.

Нагадаємо, американські вчені визначили, що вакцини Johnson & Johnson Moderna (Pfizer, Moderna та Johnson) мають нижчу ефективність у боротьбі зі штамом "Омікрон". Але бустерна доза цих препаратів значно посилює їхню дію.

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Вакцинація