Регулятор ЄС підтримує бустерну дозу COVID-вакцини Johnson & Johnson для дорослих

Регулюючий орган Європейського Союзу рекомендував бустерну вакцину Johnson & Johnson для дорослих. Вона може бути введена не менше ніж через два місяці після першої дози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) наголошує, що бустерна доза вакцини J&J також може бути введена після двох доз препарату Pfizer-BioNTech або Moderna.
Зазначають, що бустерна доза J&J підходить для людей старше 18 років.
Нагадаємо, американські вчені визначили, що вакцини Johnson & Johnson Moderna (Pfizer, Moderna та Johnson) мають нижчу ефективність у боротьбі зі штамом "Омікрон". Але бустерна доза цих препаратів значно посилює їхню дію.