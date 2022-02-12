Регулятор в США отложил одобрение вакцинации для детей до 5 лет вакциной Pfizer

Дети младше 5 лет - это единственная категория населения в США, которая пока не получила вакцину от коронавируса. Регулятор США заявил, что хочет получить больше данных от Pfizer, чтобы принять окончательное решение о вакцинации для самых маленьких американцев.

Ожидалось, что группа экспертов соберется 15 февраля и решит, следует ли детям младше 5 лет начать получать вакцину Pfizer в двух дозах. Однако в FDA решили, что отложат это решение о тех пор, пока не получат данных о трех дозах вакцины для этой возрастной категории.

"Мы сообщим обновленную информацию о сроках проведения заседания консультативного комитета, как только получим дополнительные данные о третьей дозе в этой возрастной группе из продолжающегося клинического испытания компании и получим возможность завершить обновленную оценку", - говорится в заявлении FDA.

Известно, что такие данные на основе клинических испытаний