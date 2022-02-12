Регулятор у США відклав схвалення вакцинації для дітей до 5 років вакциною Pfizer

Діти молодше 5 років - це єдина категорія населення в США, яка поки не отримала вакцину від коронавірусу. Регулятор США заявив, що хоче отримати більше даних від Pfizer, щоб прийняти остаточне рішення про вакцинацію для найменших американців.

Очікувалось, що група експертів збереться 15 лютого і вирішить, чи слід дітям молодше 5 років почати отримувати вакцину Pfizer з двох доз. Проте в FDA вирішили, що відкладуть це рішення про тих пір, поки не отримають даних про три дози вакцини для цієї вікової категорії.

"Ми повідомимо оновлену інформацію про терміни проведення засідання консультативного комітету, як тільки отримаємо додаткові дані про третю дозу в цій віковій групі з триваючого клінічного випробування компанії і отримаємо можливість завершити оновлену оцінку", - йдеться в заяві FDA.

Відомо, що такі дані на основі клінічних випробувань