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Рекордно мало: в Украине 323 новых случаев коронавируса за сутки

Автор: Инна Собора

В Украине за предыдущие сутки зафиксировали 323 новых случаев коронавируса. Из них больше всего в Киеве - 95.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, за предыдущие сутки не заболел ни один медработник. В то же время, заражение подтвердили у 15 детей.

Всего за сутки сделали около 15 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Напомним, 19 июня в Украине подтвердили 479 новых случаев коронавируса.

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