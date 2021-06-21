Рекордно мало: в Україні 323 нових випадків коронавірусу за добу

В Україні за попередню добу зафіксували 323 нових випадків коронавірусу. З них найбільше в Києві - 95.
Так, за попередню добу не захворів жодний медпраівник. Водночас, зараження підтвердили у 15 дітей.
Всього за добу зробили близько 15 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Нагадаємо, 19 червня в Україні підтвердили 479 нових випадків коронавірусу.