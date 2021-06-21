RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рекордно мало: в Україні 323 нових випадків коронавірусу за добу

Автор: Инна Собора

В Україні за попередню добу зафіксували 323 нових випадків коронавірусу. З них найбільше в Києві - 95.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, за попередню добу не захворів жодний медпраівник. Водночас, зараження підтвердили у 15 дітей.

Всього за добу зробили близько 15 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Нагадаємо, 19 червня в Україні підтвердили 479 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус