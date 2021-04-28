ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Религиозных причин отказываться от вакцинации нет, - предстоятели церквей в Украине

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 16:46
Религиозных причин отказываться от вакцинации нет, - предстоятели церквей в Украине Фото: глава УГКЦ Святослав Шевчук и глава ПЦУ Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Владимир Зеленский накануне Пасхи попросил предстоятелей украинских церквей рассказать верующим о важности вакцинации. Главы церквей, со своей стороны, подчеркнули, что религиозных причин отказываться от прививок нет.

Об этом шла речь в ходе встречи в среду, сообщает пресс-служба ОП.

Во встрече приняли участие предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ мп) Онуфрий и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук.

"На встрече президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришли к общей позиции относительно вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной", - говорится в сообщении.

Зеленский, со своей стороны, обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19.

"Для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации", - сказал президент.

Напомним, в Украине за минувшие сутки вакцинировали еще почти 20 тысяч человек, но ни одного человека - второй дозой.

С начала кампании в Украине первую дозу covid-вакцины получили 558 714 человек, вторую дозу - 9.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине должны начать работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Владимир Зеленский Вакцина Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19