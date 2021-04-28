Религиозных причин отказываться от вакцинации нет, - предстоятели церквей в Украине
Президент Владимир Зеленский накануне Пасхи попросил предстоятелей украинских церквей рассказать верующим о важности вакцинации. Главы церквей, со своей стороны, подчеркнули, что религиозных причин отказываться от прививок нет.
Об этом шла речь в ходе встречи в среду, сообщает пресс-служба ОП.
Во встрече приняли участие предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ мп) Онуфрий и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук.
"На встрече президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришли к общей позиции относительно вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной", - говорится в сообщении.
Зеленский, со своей стороны, обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19.
"Для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации", - сказал президент.
Напомним, в Украине за минувшие сутки вакцинировали еще почти 20 тысяч человек, но ни одного человека - второй дозой.
С начала кампании в Украине первую дозу covid-вакцины получили 558 714 человек, вторую дозу - 9.
Ранее сообщалось, что сегодня в Украине должны начать работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.