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В Украине вакцинировали еще почти 20 тысяч человек, но ни одного второй дозой

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 09:13
В Украине вакцинировали еще почти 20 тысяч человек, но ни одного второй дозой Фото: 19 590 человек получили первую прививку (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за вчера вакцинировали от коронавируса еще 19 590 человек. При этом все прививки были первой дозой.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по COVID-19.

Больше всего прививок было сделано во Львовской (2535), Одесской (1967), Днепропетровской (1894) областях и в Киеве (1876). Меньше всего вакцинировали за вчера в Кировоградской области - 92.

Вакцинация проводилась тремя препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

С начала кампании в Украине первую дозу COVID-вакцины получили 558 714 человек, вторую дозу - 9.

Напомним, сегодня в Украине должны начать работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.

Отметим, на прошлой неделе Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio корейского производства. Данную вакцину планируют использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем гражданам, которые были привиты Covishield.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что вакцинация корейским препаратом начнется на этой неделе. Всю партию вакцины планируют использовать за две недели

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