Релігійних причин відмовлятися від вакцинації немає, - предстоятелі церков в Україні
Президент Володимир Зеленський напередодні Великодня попросив предстоятелів українських церков розповісти вірянам про важливість вакцинації. Глави церков, зі свого боку, наголосили, що релігійних причин відмовлятися від щеплень немає.
Про це йшлося в ході зустрічі в середу, повідомляє прес-служба ОП.
У зустрічі взяли участь предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній, предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Онуфрій та глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук.
"На зустрічі президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною", - йдееться в повідомленні.
Зеленський, зі свого боку, звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19.
"Для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації", - сказав президент.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу вакцинували ще майже 20 тисяч осіб, але жодної людини - другою дозою.
З початку кампанії в Україні першу дозу covid-вакцини отримали 558 714 осіб, другу дозу - 9.
Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні повинні почати працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19. Їх відкривають при медустановах.