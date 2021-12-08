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Рішення вже ухвалено. Хто та коли отримає третю дозу COVID-вакцини

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Київ, Середа 08 грудня 2021 11:23
Рішення вже ухвалено. Хто та коли отримає третю дозу COVID-вакцини Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні ухвалили рішення щодо введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Її отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Зараз вже прийнято рішення і воно найближчим часом буде оприлюднено - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей", - сказав Кузін.

За його словами, мова йде про людей, які:

  • отримують гормональну терапію,
  • перенесли трансплантацію,
  • ВІЛ-інфіковані.

"Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінно формування імунітету", - зазначив Кузін.

Головний санлікар підкреслив, що питання бустерної дози зараз ще розглядається.

"Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року. Наразі вона не є рекомендована", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу за прикладом Європи, якщо в ЄС буде ухвалено таке рішення.

Додамо, у МОЗ заявляли, що початок бустерної вакцинації залежить від кількох факторів. Серед них необхідність щепити не менше 60% українців першою дозою або 50% - двома.

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