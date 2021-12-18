UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона", - ВОЗ

Автор: Анастасия Рокитна

Новый штамм коронавируса "Омикрон" быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета. Но неясно, связано ли это со способностью вируса уклоняться от иммунитета, присущей ему повышенной способностью к передаче или сочетанием того и другого.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Данные о клинической серьезности "Омикрона" остаются ограниченными.

"Требуется больше данных, чтобы понять профиль тяжести и то, как на тяжесть влияет вакцинация и ранее существовавший иммунитет", - заявила ВОЗ.

Доступные данные по-прежнему ограничены, и на сегодняшний день нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона". При таком быстром росте случаев заболевания больницы в некоторых местах могут быть переполнены.

"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстро растущее число случаев, не исключено, что многие системы здравоохранения быстро перегрузятся", - сообщили в организации.

Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
ОмикронВОЗ