Нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона", - ВОЗ

Данные о клинической серьезности "Омикрона" остаются ограниченными.

"Требуется больше данных, чтобы понять профиль тяжести и то, как на тяжесть влияет вакцинация и ранее существовавший иммунитет", - заявила ВОЗ.

Доступные данные по-прежнему ограничены, и на сегодняшний день нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона". При таком быстром росте случаев заболевания больницы в некоторых местах могут быть переполнены.

"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстро растущее число случаев, не исключено, что многие системы здравоохранения быстро перегрузятся", - сообщили в организации.