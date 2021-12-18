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Немає даних, що рецензуються про ефективність вакцин від "Омікрону", - ВООЗ

Автор: Анастасія Рокитна

Новий штам коронавірусу "Омікрон" швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету. Але неясно, чи це пов'язано зі здатністю вірусу ухилятися від імунітету, властивої йому підвищеною здатністю до передачі або поєднанням того й іншого.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Дані про клінічну серйозність "Омікрону" залишаються обмеженими.

"Потрібно більше даних, щоб зрозуміти профіль тяжкості і те, як на тяжкість впливає вакцинація і імунітет, що раніше існував", - заявила ВООЗ.

Доступні дані, як і раніше, обмежені, і на сьогоднішній день немає рецензованих даних про ефективність вакцин від "Омікрону". При такому швидкому зростанні випадків захворювання лікарні у деяких місцях можуть бути переповнені.

"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, не виключено, що багато систем охорони здоров'я швидко перевантажаться", - повідомили в організації.

Нагадаємо, в Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон".

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ОмикронВООЗ