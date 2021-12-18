Немає даних, що рецензуються про ефективність вакцин від "Омікрону", - ВООЗ

Дані про клінічну серйозність "Омікрону" залишаються обмеженими.

"Потрібно більше даних, щоб зрозуміти профіль тяжкості і те, як на тяжкість впливає вакцинація і імунітет, що раніше існував", - заявила ВООЗ.

Доступні дані, як і раніше, обмежені, і на сьогоднішній день немає рецензованих даних про ефективність вакцин від "Омікрону". При такому швидкому зростанні випадків захворювання лікарні у деяких місцях можуть бути переповнені.

"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, не виключено, що багато систем охорони здоров'я швидко перевантажаться", - повідомили в організації.