Ревакцинация от COVID. Почти 100 тысяч украинцев получили бустерную прививку

"Президент Владимир Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан о необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодня почти 100 тысяч украинцев сделали третью прививку", - говорится в сообщении.

В частности, что глава Минздрава Виктор Ляшко также сообщил, что в селах начали работать мобильные бригады по вакцинации, а также обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения.

Вместе с тем президент отметил, что такой центр необходимо обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.