Ревакцинація від COVID. Майже 100 тисяч українців отримали бустерне щеплення

"Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тисяч українців зробили третє щеплення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, що глава МОЗ Віктор Ляшко також повідомив, що в селах почали працювати мобільні бригади з вакцинації, а також облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

Разом з тим президент зазначив, що такий центр необхідно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.