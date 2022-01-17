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Ревакцинація від COVID. Майже 100 тисяч українців отримали бустерне щеплення

Автор: Марія Кучерявець

В Україні бустерне щеплення від коронавірусу отримали вже майже 100 тисяч людей. Загальна кількість проведених імунізацій вже наближається до 30 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тисяч українців зробили третє щеплення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, що глава МОЗ Віктор Ляшко також повідомив, що в селах почали працювати мобільні бригади з вакцинації, а також облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

Разом з тим президент зазначив, що такий центр необхідно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 23 тисячі людей.

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Вакцина від коронавірусу