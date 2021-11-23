Резкий рост. В Украине более 12 тысяч новых случаев COVID и 720 смертей: суточная статистика

В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 2 055 человек; летальных исходов - 720; выздоровели - 23 107 человек.
Протестировали за сутки методом ПЦР - 38 099 человек, методом ИФА - 9034, экспресс-тестами - 38 687.
Больше всего заражений за сутки в Киеве (1631), Днепропетровской области (1310), Полтавской области (1141).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 353 136 человек; выздоровели - 2 796 597 человек; летальных исходов - 82 318.