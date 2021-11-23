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Різкий ріст. В Україні більше 12 тисяч нових випадків COVID та 720 смертей: добова статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 12 729 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізоували 2 055 осіб; летальних випадків - 720; одужали - 23 107 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 38 099 осіб, методом ІФА - 9034, експрес-тестами - 38 687.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 353 136 осіб; одужали - 2 796 597 осіб; летальних випадків - 82 318.

Новина доповнюється...

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