Резкий рост: в Украине 17 569 новых случаев коронавируса

Эту информацию подтвердил и глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он также написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 5160 человек и выздоровели 9602 человека.

За минувшие сутки сделали 132 759 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).

Отметим, что вчера сообщалось о 11 226 новых COVID-случаях, а сегодня на 6 тысяч больше.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 691 737 человек; выздоровели 1 323 083 лица и 33 246 человек умерли.