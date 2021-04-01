Різке збільшення: в Україні 17 569 нових випадків коронавірусу

Цю інформацію підтвердив і голова МОЗ України Максим Степанов. Він написав на своїй сторінці у Facebook також, що за вчора госпіталізували 5160 осіб та одужали 9602 особи.

За минулу добу зробили 132 759 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).

Зазначимо, що вчора повідомлялось про 11 226 нових COVID-випадків, а сьогодні на 6 тисяч більше.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

За весь час пандемії в Україні заразились коронавірусом 1 691 737 осіб; одужали 1 323 083 особи та 33 246 людей померли.