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Резкий рост: в Украине 19 419 новых COVID-случаев

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Отметим, значительный суточный прирост случаев в Киеве - 1886. Больше тысячи новых заражений во Львовской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

За минувшие сутки умерли от вируса 464 человек, а выздоровели 10 032 человека. Соответствующую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На своей странице в Facebook он написал дополнительную информацию. За вчера госпитализировали более 5 тысяч человек.

За сутки сделали 128 440 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 1 803 998 человек;
  • выздоровели 1 383 883 лица;
  • умерли 35 962 пациента;
  • проведено 8 514 631 ПЦР-тестирование.

Напомним, Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.

Отметим, в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.

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