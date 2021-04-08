Резкий рост: в Украине 19 419 новых COVID-случаев

Отметим, значительный суточный прирост случаев в Киеве - 1886. Больше тысячи новых заражений во Львовской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

За минувшие сутки умерли от вируса 464 человек, а выздоровели 10 032 человека. Соответствующую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На своей странице в Facebook он написал дополнительную информацию. За вчера госпитализировали более 5 тысяч человек.

За сутки сделали 128 440 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).

За все время пандемии в Украине: