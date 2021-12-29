Резкий рост. В Украине более 5 тысяч случаев COVID и 307 смертей за сутки

В Украине обновили статистику распространения коронавируса за сутки. Вчера заболели 5454 человека, умерли - 307, больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

За сутки госпитализировали 1153 человека; летальных случаев - 307; выздоровели - 12 352 человека. Протестировали за вчера методом ПЦР - 33 039 человек, методом ИФА - 6256, экспресс-тестами - 36 700.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1113), Одесской (642) и Донецкой (443) областях. Больше всего смертей за сутки в Полтавской области - 33.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 654 690 человек; выздоровели - 3 449 880 человек; летальных случаев - 95 412.