Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу

В Україні оновили статистику поширення коронавірусу за добу. Вчора захворіли 5454 людей, померли - 307, найбільше нових заражень в Києві, Одеській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу госпіталізували 1153 особи; летальних випадків - 307; одужали - 12 352 особи. Протестували за вчора методом ПЛР - 33 039 осіб, методом ІФА - 6256, експрес-тестами - 36 700.
Найбільше нових випадків за добу в Києві (1113), Одеській (642) та Донецькій (443) областях. Найбільше смертей за добу в Полтавській області - 33.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 654 690 осіб; одужали - 3 449 880 осіб; летальних випадків - 95 412.