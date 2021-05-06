Резкий рост: в Украине 6038 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Сегодня обнаружили на 3462 новых случаев больше, чем вчера.
За вчера: госпитализировали 1849 человек; умерли 374 человека, а выздоровел 14 351 пациент.
За минувшие сутки сделали 72 373 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 36 945, методом ИФА - 12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 968).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
За все время пандемии в Украине обнаружили:
Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить "красную" зону карантина.
Однако, еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.