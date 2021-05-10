UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Резкий спад: за сутки в Украине 2 817 новых COVID-случаев

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 817 новых случаев коронавируса. В частности, COVID подтвердили у 159 детей и 31 медработника.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 1 414 человек. Умерли 119 украинцев.

За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР-13 158, методом ИФА-2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Ранее в Украине обнаружили 5372 новых заражений коронавирусом за 8 мая.

Днем ранее, 7 мая, подтвердили 8 710 новых случаев коронавируса.

Напомним, Украина теперь без "красных зон" карантина. Стало известно, какие ограничения действуют по всей стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус