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Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 1703 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 15 199 человек,
  • методом ИФА - 3289 человек,
  • экспресс-тестами - 14 002 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 201 472 человека, выздоровели 2 036 148 человек, а умерли - 50 472.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что несколько регионов могут перевести в "зеленую" зону карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы из-за отсутствия больных.

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