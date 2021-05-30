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Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 1703 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 1 330 осіб, померли 84 пацієнти, одужали 5733 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

За добу протестовано:

  • методом ПЛР - 15 199 осіб,
  • методом ІФА - 3 289 осіб,
  • експрес-тестами - 14 002 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 201 472 особи, одужали 2 036 148 осіб, а померли - 50 472.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що кілька регіонів можуть перевести в "зелену" зону карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді закривають відділення міської лікарні через відсутність хворих.

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