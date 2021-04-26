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Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили резкий спад новых случаев коронавируса - за сутки 5062 новых заражения. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За сутки в Днепропетровской области обнаружили еще 676 случаев, Одесской - 397, Николаевской - 375, Львовской - 313, в Киеве - 256.

За минувшие сутки в стране от вируса умерли 195 человек и 6910 пациентов выздоровели.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 030 333 COVID-случаев, 42 518 смертей и 1 579 438 выздоровлений.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он также уточнил, что за вчера госпитализировали 2061 человека, а также сделали 25 248 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 379, методом ИФА - 2853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016)

Напомним, Львовская область с 26 апреля выходит из “красной” зоны карантина.

РБК-Украина сообщало, что Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

Ранее сообщалось, что киевская власть планирует ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.

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