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Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили різкий спад нових випадків коронавірусу - за добу 5062 нових зараження. Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За добу у Дніпропетровській області виявили ще 676 випадків, Одеській - 397, Миколаївській - 375, Львівській - 313, у Києві - 256.

За минулу добу в країні від вірусу померли 195 людей та 6910 пацієнтів одужали.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 030 333 COVID-випадків, 42 518 смертей та 1 579 438 одужань.

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він також уточнив, що за вчора госпіталізували 2 061 особу, а також зробили 25 248 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 15 379, методом ІФА - 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7 016).

Нагадаємо, Львівська область з 26 квітня виходить з "червоної" зони карантину.

РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Раніше повідомлялось, що київська влада планує ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.

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