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Резкий спад: в Украине 7893 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 7893 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений во Львовской, Одесской и Киевской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что вчера в Минздраве подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что на три тысячи заражений больше, чем сегодня.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 3026 человек; умерли 157 человек и 2993 пациента выздоровели.

За минувшие сутки сделали 34 129 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 21 611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 554 256 COVID-случаев; выздоровели от вируса 1 260 842 лица, а более 30 тысяч человек умерли.

Напомним, в Украине расширили "красную" зону до семи регионов. Николаевская область остается пока "оранжевой".

Также сообщалось, что Киев попал в "красную" зону. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

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