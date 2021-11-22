Резкий спад. В Украине впервые с начала октября менее 8 тысяч новых случаев COVID

Спад случаев

Последние недели в Украине фиксируют десятки тысяч новых случаев коронавируса каждый день. Однако, за вчера обнаружили менее 8 тысяч новых заражений, это впервые с октября. Вместе с тем, отметим, что на выходных всегда фиксируют спад заражений.

Суточная статистика

Новых случаев - 7464.

Госпитализаций - 2 501.

Летальных случаев - 326;

Выздоровлений - 10 540.

Протестировали за сутки: методом ПЦР - 15 526 человек, методом ИФА - 2604, экспресс-тестами - 19 033.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 340 407 человек; выздоровели - 2 773 490 человек; летальных исходов - 81 598.

Ситуация в областях

Больше всего новых заражений за сутки в Днепропетровской области (864), Николаевской области (655), Донецкой области (402).