Різкий спад. В Україні вперше з початку жовтня менше 8 тисяч нових випадків COVID

Спад випадків

Останні тижні в Україні фіксують десятки тисяч нових випадків коронавірусу щодня. Втім, за вчора виявили менше 8 тисяч нових заражень, це вперше з жовтня. Разом з тим, зазначимо, що на вихідних завжди фіксують спад заражень.

Добова статистика

Нових випадків - 7464,

Госпіталізацій - 2 501.

Летальних випадків - 326;

Одужань - 10 540.

Протестували за добу: методом ПЛР - 15 526 осіб, методом ІФА - 2604, експрес-тестами - 19 033.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 340 407 осіб; одужали - 2 773 490 осіб; летальних випадків - 81 598.

Ситуація в областях

Найбільше нових заражень за добу в Дніпропетровській області (864), Миколаївській області (655), Донецькій області (402).