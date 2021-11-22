Різкий спад. В Україні вперше з початку жовтня менше 8 тисяч нових випадків COVID

В Україні вперше з початку жовтня менше 8 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень за добу в Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Останні тижні в Україні фіксують десятки тисяч нових випадків коронавірусу щодня. Втім, за вчора виявили менше 8 тисяч нових заражень, це вперше з жовтня. Разом з тим, зазначимо, що на вихідних завжди фіксують спад заражень.
Протестували за добу: методом ПЛР - 15 526 осіб, методом ІФА - 2604, експрес-тестами - 19 033.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 340 407 осіб; одужали - 2 773 490 осіб; летальних випадків - 81 598.
Найбільше нових заражень за добу в Дніпропетровській області (864), Миколаївській області (655), Донецькій області (402).