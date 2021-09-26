ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Резкий спад: в Украине выявили еще более 4 600 случаев COVID

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 сентября 2021 08:18
Резкий спад: в Украине выявили еще более 4 600 случаев COVID Фото: в Украине растет число заболевших COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 25 сентября, зафиксировано еще более 4 600 случаев коронавируса в Украине. Летальных случаев - 69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Украине зафиксировано еще 4 647 новых подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 448 среди детей и 57 среди медиков. Госпитализированы - 2 325 человек, выздоровели - 983.

Также сообщается, что за сутки на COVID протестировали:

  • методом ПЦР - 23 665 человек,
  • методом ИФА - 5 291 человек,
  • экспресс-тестами - 21 065 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 392 397 человек, летальных случаев - 55 626.

Напомним, за день до этого в Украине зафиксировали более 8 000 новых случаев COVID.

Также стало известно, что Украина вышла на второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе